Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.