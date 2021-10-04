Evergrande, emlak birimini satıyor

Çin’in borçlarını ödemede sıkıntı yaşayan önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande grubunun emlak yönetim birimi, Guandong merkezli bir başka inşaat grubuna satılacak.
Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Hopson İnşaat Holding, Evergrande grubuna ait ve Hong Kong Borsasında kote Evergrande Emlak Hizmetleri şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini 40 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 5,1 milyar ABD doları) satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Hopson İnşaat Holding, borsaya yaptığı başvuruda, “borsada işlem gören başka bir şirket ile yapılacak büyük çaplı hisse devri anlaşmasının duyurulması beklendiği için” hisse işlemlerinin durdurulmasını talep etti.
Borsa yönetimi ise, Hopson ile birlikte Evergrande ve emlak şirketinin de işlem sıralarını durdurdu.
Evergrande’den yapılan açıklamada, hisse işlemlerinin “birleşme veya hisse devriyle ilgili bir açıklama nedeniyle” durdurulduğu belirtildi.
Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan şirketler grubu, geçen ay vadesi gelen borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.
Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül’de vadesi gelen borç tahvilleri için 35,9 milyon dolar faiz ödeyebilirken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı.
Şirket, ayrıca 29 Eylül’de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47,5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.
ÇİN MİLLİ GELİRİNİN YÜZDE 2'Sİ KADAR BORCU VAR
Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1,97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.
Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.
Çin’de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande'nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.
Evergrande, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası’ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.
Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.
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