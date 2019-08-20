Evelyn Hernandez - Bebeği ölü doğan ve 'cinayet davasında' yargılanan El Salvadorlu kadın beraat etti

20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kürtajın her koşulda yasak olduğu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, tecavüze uğrayan ve doğum yaptığı tuvalette bebeği ölü doğan 21 yaşındaki Evelyn Hernandez, yeniden yargılandığı davada beraat etti. Savcılar ise Hernandez'in 40 yıl hapsini istiyordu.
Evelyn Hernandez, kararın açıklanması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya şükür, adalet yerini buldu" dedi.
Fransız haber ajansı AFP'ye göre Hernandez, "Gelecekte eğitimimi sürdürmek ve hedeflerimi yerine getirmek istiyorum. Mutluyum" diye konuştu.
Hernandez daha önce ülkenin katı kürtaj yasaları kapsamında yargılandığı davada "ağırlaştırılmış cinayetten" suçlu bulunmuş ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
33 aydır hapiste olan ve Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla yeniden yargılanan Hernandez ise hep masum olduğunu savunmuş ve hamile olduğunu bilmediğini, doğum sırasında bayıldığını söylemişti.
Tecavüze uğradığında 18 yaşında olan Hernandez, ülkenin doğusundaki Cuscatlan kentine bağlı bir köyde yaşıyordu.
Nisan 2016'da bahçe tuvaletinde doğum yapan ve baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Hernandez; hastane personelinin ihbarı sonucu sorgulanmış, ve polise bebeğinin canlı mı ölü mü doğduğunu bilmediğini söylemişti.
Hernandez daha önceki duruşmalarda defalarca tecavüze uğradığını, kendisine tecavüz eden kişilerden birinin çete üyesi olması nedeniyle korkup polise haber vermediğini anlatmıştı.
Gebeliğinin üçüncü döneminde olmasına rağmen hamile olduğunu anlayamadığını belirten Hernandez, karnının ağrıdığını düşündüğünü, kanamalarını da adet kanaması sandığını söylemişti.
Sonrasında Temmuz 2017'de Hernandez'in yargılandığı davada suçlu bulunması dünya genelinde tepkilere neden olmuştu.
El Salvador, dünyanın en katı kürtaj karşıtı yasalarından birine sahip. "Kürtaj suçunun" cezası ise 2 ila 8 yıl hapis arasında değişiyor.
Ülkede düşük ya da ölü doğum yapan onlarca kadın, ceninlerin ölümünden sorumlu tutuldukları için hapis yatıyor.
El Salvador'da kadın örgütleri, davanın ülkede benzerleri için de emsal teşkil etmesini umuyor.
Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),El Salvador'u "dünyada kadın olmanın en tehlikeli olduğu ülkelerden biri" olarak nitelendiriyor.
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