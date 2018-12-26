26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da, alkollü oldukları iddia edilen Özgür Y. (28) ve Türker K. (41),yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca akılalmaz bir işe kalkıştı. DHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yakın arkadaş olan Özgür Y. ve Türker K., şehir merkezine gelerek, bir restoranda içki içti. İki arkadaş daha sonra eve gitmek için yola çıktı. Özgür Y. ile Türker K., yağmura yakalandı. Uzun süre yağmur altında bekleyen arkadaşlar, köylerine gitmek için bir araç bulamayınca, yürümeye başladı.
BETON MİKSERİ ÇALDILAR
Bir süre otostop çeken iki arkadaşı, hiçbir sürücü aracına almadı. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. bir akaryakıt istasyonuna girip, burada yakıt alan kişilere kendilerini evlerine yakın bir yere götürmesini istedi. Ancak buradaki sürücüler de bu isteği kabul etmedi. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K., yağmur altında tekrar yürümeye başladı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Islanan Özgür Y. ile Türker K., bir inşaatta firmasının önünden geçerken beton mikserini gördü. Aracı kontrol eden Özgür Y., mikserin kontak anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine iki arkadaş, araca binerek köylerine doğru yola çıktı. Yaklaşık 500 metre ilerleyen, Özgür Y., arkadaşına "Biz ne yapıyoruz" dedi. Bunun üzerine ikili araçtan inerek tekrar yürümeye başladı.
'SUÇ OLDUĞUNU FARK EDİP, ARACI BIRAKTIK'
Tekrar yağmur altında yürümeye başlayan iki arkadaş, yolda bir aracı durdurmayı başardı. Şoföre üzerlerinde kalan 30 liralarını veren Özgür Y. ile Türker K., 1 gün sonra eve ulaşmayı başardı. Sabah saatlerinde mikserinin park ettiği yerde olmadığını gören işyeri sahibi, bekçiyi çağırdı. Görevli bekçi ise sabaha karşı mikserin çalışanlar tarafından götürüldüğünü söyledi. İşyeri sahibi onların çalışan olmadığını hırsız olduğunu söyleyerek polisi aradı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mikseri yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Özgür Y. ile Türker K.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Suç kaydı bulunmayan iki arkadaştan Özgür Y., "Yağmurda çok ıslandık, mikseri eve gitmek için aldık. Çok sarhoştuk, yaptığımızın suç olduğunu fark edip, aracı bıraktık" dedi. Özgür Y. ile Türker K., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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