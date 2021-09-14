Eve gelmeyen kardeşini döverek götürdü!

Olay geçtiğimiz pazar yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 haftadır eve gelmeyen bir genç, kahvede görülerek yakınlarına bildirildi.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine olay yerine gelen gencin ağabeyi, kardeşini zorla minibüse götürdü. Eve gitmek istemeyen gence sert tepki gösteren ağabey, yanındaki arkadaşı ile yumrukla genci döverek zorla minibüse bindirdi.

Sosyal medyada güpegündüz kaçırılma şeklinde yansıyan olayın kaçırılma olmadığı ortaya çıktı. Gencin dövülerek araca bindirilmesi ise çevredekilerin cep telefonu görüntüsüne yansıdı.