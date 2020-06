Eve gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar - SİVAS

AA

Kaplan köyü Dereköy mezrasında yaşayan 64 yaşındaki Tacettin Aygün ve ailesi, her gün evlerine gelen tilkiyi besliyor.Yaklaşık bir yıldır evlerine gelen tilkiyi kiraz, karpuz, tavuk eti, ekmek, şeker ve bal peteği ile besleyen Aygün ailesi, tilkiyi zaman zaman sofralarında da konuk ediyor."Bili Bili" adını verdikleri tilkinin geldiğini çevredeki kargaların seslerinden anlayan aile, evin önüne çıkarak hayvanı besliyor.- Bili Bili mutfağa giriyor, odaları geziyorTacettin Aygün, AA muhabirine, tilkiyle geçen yıl temmuz ayında evlerinin önünde karşılaştıklarını söyledi.Hayvanın kendisinden ve aile fertlerinden kaçmaması üzerine ona her gün yiyecek vermeye başladıklarını belirten Aygün, "Zamanla bize alıştı. Biz nereye gidersek o da peşimizden geliyor. Sofraya oturuyoruz o da bizimle sofraya geliyor." dedi.Tacettin Aygün, tilkinin her gün ikindi vaktinden sonra geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Geldiğinde et, karpuz, kiraz ve ekmek veriyoruz. Bayram şekeri, kesme şeker, karpuz ve kirazı çok seviyor. Günlük et getiriyorum ona, sağdığımız balın peteklerini yiyor. Nadir de olsa gelmediği günler oluyor, o zaman üzülüyoruz. Niye gelmedi, başına bir iş mi geldi diye endişeleniyoruz."