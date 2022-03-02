Eve almayan eşini kürekle dövdü

Adana'da Ceylan S. (28), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eve almadığı eşi Yusuf S. (32) tarafından körükle dövüldü.
Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ceylan S., eşi Yusuf S. ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle son dönemde sık sık tartışmaya başladı. İddiaya göre Yusuf S., 28 Şubat sabahı uyuşturucu kullanıp, eve dönünce eşi ile yine tartıştı.
KARI KOCA ARBEDE SIRASINDA YARALANDI
Ceylan S.'nin eve almadığı Yusuf S., sinirlenip, bağırmaya başladı. Bunun üzerine Ceylan S., elinde bıçakla dışarı çıkınca Yusuf S. de bahçeden aldığı kürekle eşine saldırdı. Yusuf S., darbettiği eşinin elindeki bıçağı almaya çalışınca karı koca ellerinden yaralandı.
KADIN DARP RAPORU ALIP, ŞİKÂYETÇİ OLDU
Kavga seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceylan S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yusuf S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ceylan S., darp raporu alıp, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu.
'BANA BIÇAKLA SALDIRDI, DAYAK YİYEN BENİM'
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yusuf S. ise adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, "Kendisi bana bıçakla saldırdı. Ben de küreği salladım. Mağdur olan, dayak yiyen benim, içeri giren yine benim" dedi.
Adliyeye sevk edilen Yusuf S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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