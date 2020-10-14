Evden hırsızlık - ELAZIĞ

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerden kombi çalınması ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.Ekipler yaptıkları çalışmada farklı adreslerden 6 kombi çalan şüphelinin K.B. olduğunu tespit edildi.Yapılan operasyonla K.B. yakalandı.Gözaltına alınan ve üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirilen şüphelinin 5'i hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.K.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.