18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya koronavirüs ile mücadelenin yollarını ararken, Türkiye dahil pek çok ülke virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınma ve bir süre evden çıkmama önerileri yapılıyor. Bu dönemde evde vakit geçirenler de internet üzerinden haber, eğitim ve iş ile ilgili içeriklerin yanısıra vakit geçirebilecekleri eğlenceli hizmetlerin de arayışına girdi.
Dijital sesli turlar sunan mobil seyahat uygulaması Piri de koronavirüs sürecinde evden çıkmadan da gezilebilecek 10 ücretsiz sanal turu sıraladı. Konuyla ilgili konuşan Piri Kurucu Ortağı Tülin Yücel Altaş, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uzmanların evden çıkmayın ve sosyalleşmeye ara verin uyarılarını dikkate almamız çok önemli. Tüm gezgin kullanıcılarımıza evlerinde kalmaları konusunda yönlendirmeler yapıyoruz. Evden de gezgin ruhlarını beslemeleri ve keşif duygularını canlı tutmaları için seçenekler sunmaya devam ediyoruz” dedi.
Tülin Yücel Altaş, “Tüm kullanıcılar uygulamamız üzerinden müzeleri, şehirleri, en ünlü eserleri, farklı kültürleri en iyi rehberlerimizin sesinden dinleyerek, anlatılan yerlerin fotoğrafını görüntüleyerek evlerinden çıkmadan sanal tur yapabilir” diye konuştu.
Uygulamada yer alan sesli dijital turlar, ünlü rehber Saffet Emre Tonguç, Anadolu medeniyetleri üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen araştırmacı yazar Ali Canip Olgunlu ve ünlü gurme Vedat Milor gibi isimlerin sesinden sunuluyor.
HANGİ TURLARI DÜZENLİYORLAR?
Young Guru Academy (YGA) mezunları tarafından kurulan ve App Store veya Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilen mobil uygulamanın sunduğu 10 sanal tur şunlar:
- Avrupa’nın 9 Görkemli Sarayı: Paris’teki Versay Sarayı’ndan Londra’daki Kensignton’a kadar uzanan sanal bir yolculuğu kapsıyor.
- Game of Thrones Lokasyonları: Televizyon tarihinin en büyük yapımlarından biri Game of Thrones’un geçtiği lokasyonları tanıtıyor.
- Topkapı’ya Dair 10 Kısa Hikaye: Topkapı Sarayı hakkında az bilinen hikayeler yer alıyor.
- 4 Göz Alıcı Astroturizm Merkezi: Gökyüzü meraklılarının ilgisini çekecek rotalar tanıtılıyor.
- 7 Deyimin Şaşırtıcı Hikayesi: Üsküdar’da sabah oldu, Geyik muhabbeti gibi günlük hayatta sıkça kullanılan deyimlerin çıkış hikayesi anlatılıyor.
- Dünyanın En Sıra Dışı Festivalleri: Hindistan’dan Meksika’ya farklı kültürleri içeren festivaller anlatılıyor.
- Ege’den 7 Mitolojik Hikaye: Antik Çağ’dan bugüne Anadolu’nun en ilgi çekici mitolojik hikayeleri yer alıyor.
- Kalabalıktan Uzakta Türkiye: Çok bilinmeyen ama güzelliğiyle hayran bırakan rotalar tanıtılıyor.
- Görmen Gereken 6 Eşsiz Köy: Türkiye’nin farklı köşelerinde şehir merkezinin dışında kalmış 6 yerleşim yerinin geçmişe uzanan hikayesi paylaşılıyor.
- Kahve Kokusunun Peşinde: Kahvenin doğuşu, topraklarımıza gelişi hikayelerle anlatılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!