Evden çıkarmak isteyen kardeşini vurdu

İHA

Olay, merkez Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde 23 Ağustos Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Salih T. ile Abdülaziz T. aynı evde kalmaya başladı. Bir süre sonra Mehmet Salih T. kardeşi Abdülaziz T.'nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip ona evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti.

Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T. pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Taksiye binen zanlı Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Salih Turgut, yapılan müdahalelerinin ardından bir hafta sonra taburcu oldu.

Teslim olan zanlı ise, ifadesinde kardeşinin kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.