Evden çıkamayan çocuklar balkondan balkona "isim şehir" oynadı

AA

Yirmiikigün Mahallesi'nde ikamet eden çeşitli yaşlardaki 5 çocuk, 20 yaşının altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanınca evde farklı yöntemlerle vakit geçirmeye başladı.Evlerinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, bir süre sonra ise birlikte oyun oynamak için yeni bir yöntem buldu.12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Dilara Demir, evde otururken dışarıdan geçen koyun sürüsünün sesini duyunca onlara bakmak için balkona çıktı.O esnada alt komşusu Sude Naz, karşı binadaki Belinay ve diğer arkadaşlarının da balkona çıktığını görünce sohbet etmeye başladılar.Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonu sağlamak için komşularının evine gidemeyen çocuklar, bir süre sohbet ettikten sonra balkondan balkona oynayabilecekleri bir oyun arayışı içerisine girdi.''İsim şehir'' adlı kelime oyununu seçen çocuklar, birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirmeye başladı. Çocukların oyunu çevredekilerin de beğenisini topladı.Çocuklardan Dilara Demir, AA muhabirine, böyle bir etkinliği düzenlemekten keyif aldıklarını söyledi.Evde kalarak da mutlu olmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, "Canımızın sıkıldığını söyleyince, oyun oynayalım diye düşündük ve isim şehir oynamayı seçtik. Komşular da telefonlarıyla bizi çekmeye başladılar. Bizim için keyifli oldu." dedi.