Evden çalışma sizi nasıl etkiledi?

2020 yılından Covid-19 nedeniyle küresel ölçekte yaşanan salgın sırasında çalışma ortamı ofislerden, evlere doğru kayarken, iş ve özel hayatları dengelemekte birçok zorlukla karşılaşıldı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre bu yıl uzaktan çalışanlar, çocuk bakımı ve dijital bağlantı gibi zorluklarla karşılaştı. Bununla birlikte, uzaktan çalışmaya geçen bazı ofis personeli bu deneyimin tadını çıkardı ve bundan sonra da korumak istedikleri bazı zevkleri keşfetti.
Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından yaptırılan ve KOBİ ölçeğindeki şirketlerde görev yapan 8 bin çalışanın davranışlarını inceleyen yeni bir küresel araştırmaya göre pandemi sırasında evden çalışanlar, normalde saklamak isteyecekleri bazı noktaları keşfettiler.
Ekim 2020'de aralarında Türkiye’nin de olduğu 18 ülkede 10-250 çalışana sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki 8 bin 76 çalışanla yapılan ankete göre evden çalışmanın getirdiği fırsatlardan bahseden Türkiye’deki katılımcıların yeni zevkleri arasında hafta içi uzanmaları (yüzde 36),Netflix'i art arda izlemek (yüzde 40) ve dışarıda bahçede veya balkonda çalışmak (yüzde 33) öne çıktı.
YARISINDAN FAZLASI ‘YENİ YAŞAM’ TARZINA ALIŞTI
Ankete katılanların çoğu rahat kıyafetlerle çalışmaktan keyif aldığını belirtirken, yüzde 51'i bu yaşam tarzına alıştığını ve gelecekte bunu norm haline getirmek istediğini söyledi.
Pandemi döneminde uzun yolculuklara veda etmek, işe başlamadan 5 dakika önce uyanabilecekleri için çalışanları daha mutlu etti ve birçoğu gün içinde kestirme fırsatı yakalamaktan keyif aldı (yüzde 36).
Araştırmaya göre yeni normalin avantajlarını keşfetmeye devam eden Türkiye’deki katılımcıların yüzde 33’ü bahçede veya balkonda dışarıda çalışmaktan hoşlanıyor, yüzde 40’ı çalışırken art arda Netflix izliyor. Çalışanlar tarafından tercih edilen diğer avantajlar arasında video oyunları için daha fazla zaman (yüzde 33),paket servis öğle yemeği (yüzde 17) ve daha az duş almak (yüzde 9) bulunuyor.
DİJİTAL GÜVENLİK DAHA DA ÖNEM KAZANDI
Yaşanan bu yeni durum, aynı zamanda dijital güvenlik söz konusu olduğunda belirli sorumlulukları da beraberinde getirdi.
Evden çalışma ile birlikte bir yandan gevşemenin tadı çıkarılırken, diğer yandan da kişisel gizliliği korumanın öneminin daha da artırdığını belirten Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Karantina süreci evden çalışmalarına izin verilenleri iki yönlü etkiledi. Bir yandan çalışanlar nihayet büyük şehir hayatının olumsuz yanlarını unutup daha rahat bir ortamda çalışma fırsatı buldu. Öte yandan üretken kalmak için mücadele ederken, çalışma alanlarını yeniden düzenlerken ve yeni alışkanlıklar geliştirirken birçok zorlukla da karşılaştılar. Evden çalıştığınızda gizliliğiniz daha büyük bir risk altına giriyor ve bu da dijital güvenliği hayati hale getiriyor.”
Bu kapsamda Kaspersky uzmanları, evden çalışanlara yönelik olarak cihazların hem iş hem de kişisel kullanımda güvende kalmasını sağlamak için şu tavsiyelerde bulunuyor:
- Mutlaka gerekli olmadıkça kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayın veya hesaplarınıza erişim izni vermeyin. Bu, internette bulunma şansını en aza indirecektir.
- İster çok detaycı olmayın ister gizliliğinize değer verin, bir web kamerası kapağı kullanın veya kameranıza yetkisiz erişimi önleyen yerleşik web kamerası koruması kullanın. Bu güvenlik çözümü, gizliliğinizi, verilerinizi ve finansal varlıklarınızı VPN, ödeme koruması, parola koruması, bilgisayar temizleme, evde Wi-Fi izleme ve ebeveyn kontrolü gibi kapsamlı bir araç setiyle güvence altına alır.
- Sosyal medya profillerinizi tercih ettiğiniz gizlilik düzeyine göre yapılandırmak için Gizlilik Denetleyicisi programları kullanmaya başlayın. Bu, istenmeyen kişilerin hassas kişisel bilgileri bulmasını zorlaştıracaktır.
- Wi-Fi ağınızı koruyun. Çoğu yönlendiricinin varsayılan bir kullanıcı adı ve parolası olduğundan, yönlendiricinizin varsayılan giriş bilgileri internette kolayca bulunabilir. Yeni bir şifre belirlemeyi ve yönlendiricinin donanım yazılımını güncellemeyi ihmal etmeyin.
- Her hesap için benzersiz parolalar oluşturmak ve güvenceye almak için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın ve aynı parolayı birçok yerde kullanmayın.
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