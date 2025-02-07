Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evden 801 litre kaçak alkol çıktı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de bir evde 801 litre kaçak alkol ele geçirildi

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir evde 801 litre şişelenmiş kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden 801 litre kaçak alkol çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Eve düzenlenen operasyonda, 801 litre şişelenmiş kaçak alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.Ş. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Kaçak alkol
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Habertürk Anasayfa