Evden 8 kamyonet çöp çıktı, temizlik işçisi fenalaştı

Mahallede oturan Osman Köksal, yaklaşık 15 yıldır Aslan’ın evinde çöp biriktirdiğini belirterek, "Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Ara sıra tedaviye gidiyor ancak döndüğünde yine aynı. Burada para edecek bir şey de yok. Milletin çoluğu, çocuğu var. Sinek ve böcek her şey geliyor. Ev temizlensin, 2 hafta sonra yine aynısı olacak. Ben kendimi bildim bileli bu ev, böyle" dedi.