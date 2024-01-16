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        Haberler Yemek Yapma Evdeki meyvelerinizi değerlendirebileceğiniz meyveli kek tarifi

        Evdeki meyvelerinizi değerlendirebileceğiniz meyveli kek tarifi

        Evde yiyebileceğinizden fazla mı meyve var? Bu meyveleri bozulmadan değerlendirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. İşte sizin için, meyveli kek tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:48
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        • 1

          Evde bulunan taze meyveleri değerlendirmenin lezzetli bir yolu olan meyveli kek tarifini denemek ister misiniz? İsteğinize bağlı olarak içindeki malzemeleri şekillendirebileceğiniz bu tarif lezzetiyle sizi mutlu edebilir. İşte, pratik ve lezzetli meyveli kek tarifi!

        • 2

          MEYVELİ KEK TARİFİ

          Malzemeler (10 kişilik)

          2 yumurta

          1 su bardağı toz şeker

          2.5 su bardağı un

          125 gram tereyağı (veya 1 çay bardağı sıvı yağ)

          100 gram kuru üzüm veya kayısı

          2 adet elma veya evinizde olan çok sulu olmayan başka bir meyve(muz veya çilek olabilir)

          50 gram istediğiniz bir kuruyemiş (fındık, badem veya ceviz gibi)

          1 paket kabartma tozu

          Yarım çay kaşığı tarçın

          İsteğe bağlı portakal kabuğu rendesi

        • 3

          Yapılışı:

          Bir kapta yumurtalarınızı şekerle çırpın. Tereyağı eklemek istiyorsanız öncelikle eritin ve biraz soğuduktan sonra karışıma ekleyin. Tereyağı yerine sıvı yağ ekleyecekseniz sıvı yağınızı direkt karışımınızla birleştirebilirsiniz.

          Elediğiniz unu, kabartma tozunu ve şekerli vanilini de harcınıza ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olan portakal kabuğu rendesi ve tarçını da bu aşamada katabilirsiniz.

        • 4

          İstediğiniz meyveleri ve kuruyemişleri de ekleyip spatula ile karıştırın. Bu meyveler kuru meyve değilse meyvenizi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz, örneğin elmaları rendeleyebilir ya da küp küp kesebilirsiniz.

          Son olarak kekinizi yağladığınız kelepçeli bir kaba veya kek kalıbına aktarın, 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin ve servis edin.

          Kaynak: BBC Good Food

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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