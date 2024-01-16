Evdeki meyvelerinizi değerlendirebileceğiniz meyveli kek tarifi

MEYVELİ KEK TARİFİ

Malzemeler (10 kişilik)

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı un

125 gram tereyağı (veya 1 çay bardağı sıvı yağ)

100 gram kuru üzüm veya kayısı

2 adet elma veya evinizde olan çok sulu olmayan başka bir meyve(muz veya çilek olabilir)

50 gram istediğiniz bir kuruyemiş (fındık, badem veya ceviz gibi)

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı portakal kabuğu rendesi