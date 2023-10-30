Evdeki balık kokusuna son: Sadece iki malzeme yetiyor
Kış aylarında sıklıkla tercih edilen balık evde pişirildiğinde günlerce kokuya neden olabiliyor. Sadece iki malzemeyle meydana gelen kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
- 1
TÜRK KAHVESİ
Balık pişirdikten sonra Türk kahvesi hazırlayarak ortaya çıkan kötü balık kokusunun baskılanmasını sağlayabilirsiniz.
- 2
MAYDANOZ
Eğer balıkları tavada kızartma yöntemiyle hazırlarsanız tavanın bir yanına da maydanoz ekleyerek balığın oluşturduğu kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
- 3
LİMON
Balık pişirirken bir diğer ocakta ise limon kabuklarını soyup kaynatabilirsinz.
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- 4
DEFNE YAPRAĞI VE KARANFİL
Bu yöntemi balığı pişirdikten sonra uygulayabilirsiniz. Balık pişirdikten sonra bir karışımın tenceresinin içerisine su, defne yaprağı, karanfil ve limon suyu eklereyek kaynatın.
- 5
SİRKE VE SU KARIŞIMI
Bir cezvenin içine su ve sirke ekleyin, ardından ocakta kaynatın. Böylece balık kokusu geçecektir.