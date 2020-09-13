Evde yaptığı tatlılar beğenilince kendi işinin patronu oldu

AA

Onikişubat ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 2 ay öncesine kadar ev hanımı olan Hurç, kentteki irmik helvacısı eksikliğini fark etti.

Hurç, Tekerek Mahallesi'nde açtığı işletmede, Anadolu'da genellikle vefat edenlerin ardından kavrulan irmik helvasını çeşitlendirerek müşterilerinin beğenisine sundu.

Kendine has tarifleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandıran Hurç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri severek yaptığı helvanın kentteki evlerde yapıldığını fakat dışarıda satışının olmadığını fark ettiğini söyledi.

Bu boşluğu doldurmak için girişimde bulunduğunu ifade eden Hurç, "Kentte oturmuş bir tatlı kültürümüz var ama gidip bir muhallebi ya da helva yiyelim diyebileceğimiz bir iş yeri yoktu. Bu eksikliği fark edince bu işe başladım." dedi.

Kendine has tarifleriyle helvayı çeşitlendirdiğini belirten Hurç, sadenin yanı sıra fıstıklı, çikolatalı ve unlu olmak üzere dört çeşit helva ürettiğini aktardı.

Müşterilerinin isteği doğrultusunda da üretim yaptığını anlatan Hurç, "Esnaflığın zor yönleri de kolay yönleri de var ama çok keyifli. Öncesinde özel sektörde bir süre çalışmıştım. İnsanın kendi iş yerinin olması bambaşka bir duyguymuş. Özellikle kadın girişimcilere Kahramanmaraş halkı çok destek oluyor." diye konuştu.

Hurç, toplu siparişler almaya da başladığını dile getirerek "Benim en çok önem verdiğim şey, bir gelenin ikinci defa gelmesiydi. Buna çok dikkat ettim ve gözlemledim. Şu an cenaze ve taziye evleri için toplu siparişler gelmeye başladı. Günlük taze satış yapmak önemli. Helvayı ısıtmak yerine her gün taze kavuruyorum. Müşterilerin de en çok bu hoşuna gidiyor." ifadelerini kullandı.