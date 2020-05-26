Evde yapılacak "kişiye özel egzersiz" için uzmanlar bir telefon uzakta

AA

İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Kliniklerinin iş birliğiyle hayata geçirilen "Koronavirus Tele Rehabilitasyon Destek Programı" (KOREH),"Egzersiz Eve Sığar" sloganıyla hazırlandı.

Proje, koronavirüsten etkilenen ya da etkilenmeyen, karantina nedeniyle evde kalmak zorunda olan genç, yaşlı, aktivite düzeyi düşük ya da yüksek, kronik hastalığı olan veya hastaneye ulaşamayan vatandaşların egzersizlerinin aksamaması, tedavilerinin evlerinde mümkün olduğunca devam ettirilebilmesi, hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek yeni kas iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla başlatıldı.

Bu kapsamda program içeriğinde kuvvetlendirme, germe, aerobik, solunum egzersizleri, yoga, pilates ve farklı yaş gruplarının evde yapabileceği aktif kalma aktiviteleriyle, spinal kord, inme, bel fıtığı, skolyoz, ankilozan spondilit, osteoporoz, lenfödem gibi hastalıklar için egzersizler de yer alıyor.

Bu sayede ihtiyaç duyulabilecek her konuda yardımcı olmayı sağlayacak geniş bir yelpaze oluşturulurken, egzersizler aracılığıyla Kovid-19'un solunum sisteminde oluşturması muhtemel komplikasyonların da en aza indirilmesi hedefleniyor.

- Egzersiz programı genel sağlık durumuna göre belirleniyor

4 Mayıs'ta başlatılan ve günlük ortalama 500 aramanın karşılandığı destek programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, "850 305 5667" numaralı hattı arayarak başvuru yapabiliyor.

Program kapsamımda fizyoterapist ile yapılan görüşmede kişinin genel sağlık durumuyla ilgili bilgiler alınıyor, bu sayede uygun egzersiz programı belirlenebiliyor.

Vatandaşların aktivite düzeylerini artırmanın yanı sıra bazı spesifik hastalıklara uzaktan destek olmak amacıyla uzmanlar tarafından hazırlanan egzersiz programları ve videolar, arayan kişinin talebine ve ihtiyacına göre öneriliyor. Uygun programın belirlenip, uzman tarafından anlatılmasının ardından hastaya, video içeriklerine ulaşılabiliceği bir SMS gönderiliyor.

Tüm bunların yanında görüşme sırasında kas iskelet sistemiyle ilgili bir problemin olduğunun belirtilmesi halinde hastanın irtibat bilgileri alınıyor ve daha sonra fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı bir hekim tarafından aranması sağlanıyor.

Uzman hekimin ulaştığı hastaya egzersiz önerilerinde bulunuluyor, ihtiyaç halinde başvuru sahibi, tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla bir sağlık kurumuna yönlendirililiyor.

- Program en çok dışarıya çıkamayan vatandaşları sevindirecek

Mevcut rehabilitasyon deneyimlerinden de yararlanarak evde en çok egzersiz programına ihtiyaç duyacak hasta gruplarının belirlenmeye çalışıldığı projeyle vatandaşlara, izolasyon sürecinde ev ortamında rahatlıkla yapılabilecek egzersizlerle destek sunulmaya çalışılıyor.

Oluşturulan egzersiz videoları hem anlatımlı hem de uygulamalı olarak hazırlanması dolayısıyla kullanıcıya da büyük kolaylık sunuyor. Egzersiz videolarına İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

- Kişiye özel egzersiz programlarıyla "evde kal" sürecinde de hareketsiz kalınmayacak

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın, koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan tüm vatandaşlara yönelik olarak kurulduğunu belirtti.

Programa ilişkin bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Programın amacı evde hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek kas ve iskelet sorunlarının önüne geçmek, mevcut hastalığı olan ve hastaneye ulaşmakta çeşitli nedenlerle sıkıntı yaşayan bireylerin evde yapabilecekleri egzersiz programları ile hastalıklarının ilerlemesinin önüne geçmektir. Ayrıca koronavirüs akciğerlere yerleştiğinden solunum egzersizleri ile akciğerleri kuvvetlendirmek, oluşabilecek veya mevcut nefes darlığının önüne geçmek için solunum egzersizleri de önerilmektedir. Fizyoterapistlerimiz ve hekimlerimiz hastalarımızın genel sağlık durumlarını değerlendirerek kişiye özel egzersiz programlarını önermekte; muayene olması veya ilaç tedavisi düzenlenmesi gereken hastalarımızı ise sağlık tesisine yönlendirmektedir."