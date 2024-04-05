Evde tek bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında can verdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
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Nazilli'nin Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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ANNE BABA HASTANEDEYMİŞ
Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz'un Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü, anne Büşra Oğuz'un da eşine refakat etmek için hastanede olduğu öğrenildi.
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Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.
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