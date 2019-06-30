Sosyal medyanın giderek yaygınlaşması, özellikle Instagram ve Youtube gibi sosyal platformlarda spor eğitmenlerinin eğitici video içerikleri yayınlaması bununla beraber sayısı her geçen gün artan çeşitli spor aplikasyonları sayesinde spor artık daha çok kişinin hayatına girdi.

Ancak sağlıkla ilgili yaşanan bu gelişmeler, ne yazık ki bilinçsizce ve ısınmadan yapılan hareketler, kalıcı sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, ev ortamında spor yapılırken bel ve omurga sağlığına kalıcı zararlar verilebildiğini belirtti ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

SPOR YAPARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Evde spor yapmanın doğru uygulandığında faydalı olabileceğini ancak yanlış yapıldığında büyük sağlık problemlerine yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Eren Erdem, ideal olanın profesyonel olarak sporla ilgilenip ara veren veya daha önce bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim almamış kişilerin, uzman yardımı olmadan spor yapmayı tercih etmemesi olduğunu belirtti.

Erdem, “Evde spor yaparken en çok dikkat etmeniz gereken bölge; bel ve omurgadır. Yapacağınız hareketlerde bu bölgelere yanlış bir şekilde yük bindirmemeniz gerekmektedir. Örneğin yerden alıp kaldıracağınız bir ağırlığı, hangi pozisyonda kaldırdığınız çok önemli. Eğer ağırlığı, belinizden veya omurganızdan destek alıp kaldırırsanız, o bölgelerde bir sakatlığa yol açma riskiniz çok yüksek. Bu tarz problemlerin başınıza gelmesini istemiyorsanız çok dikkatli ve yavaş bir süreçle bu kaslarınızı geliştirmeniz gerekmektedir.” dedi.

Doç. Dr. Eren Erdem, uzun süre spordan uzak kalmış ve sonrasında tekrar spora dönmüş kişilerin kaslarının eski formunda olmadığını belirterek, “Uzun süre spordan uzak kalan insanların vücuduna ani yük bindirimi kolayca sakatlanmalarına sebep olur, bu yüzden tekrar spora başladıysanız, yavaş yavaş ve mümkün olduğunca hafif bir sporla başlamanız gerekmektedir.” diye konuştu.

ESNEYİN VE ISININ

Spora başlamadan önce yapılacak esneme hareketleri sayesinde kasların yumuşadığını, daha rahat hareket ettiğini ve spor sonrasında daha rahat bir şekilde dinlenmeyi sağladığına dikkat çeken Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem “15-20 dakika süren esneme hareketleri sayesinde vücut ısınır, nabız yükselir ve spora hazır hale gelir. Esneme hareketleri son derece yavaş yapılmalı ve ardından ısınma hareketleri ile pekiştirilmelidir.” dedi. Erdem, esneme ve ısınma hareketleri için yumuşak ve antibakteriyel matların, esnek bant ve topların kullanabileceğini belirtti.

EVDE PİLATES YAPMAK KOLAY AMA RİSKLİ

Özellikle duruş bozukluklarını gidermeyi amaçlayan pilates sporunun evde yaygın olarak yapıldığını belirten Doç. Dr. Eren Erdem, “Hemen her markette bulunabilen aletler ve konu ile ilgili hazırlanmış videolar eşliğinde evde en sık yapılan sporlardan biri olan pilates sırasında özellikle boyun ve omurga duruşunun yanlış konumlanma riski yüksektir.” dedi.

Erdem ayrıca, ev sporlarında çıplak ayak ya da çorap yerine uygun bir ayakkabının seçilmesinin önemini vurguladı.

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, “Spor sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Ancak uzmanların yönlendirmesi ve denetiminde yapıldığında sağlıklı sonuçlar verir” diye konuştu.