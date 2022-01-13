Evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alınmadı. Çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden E.K, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayşenur'un doğduğundan beri yüzünü kendisine göstermediklerini söyledi.
Çocuğu öldükten sonra çağrıldığını dile getiren E.K, Ayşenur'un eski kayınvalidesi ile kayınbabasının nüfusuna kayıtlı olduğundan cenazesini teslim alamadığını belirtti.E.K, çocuğun annesi ile dayısının cezaevinde olduğunu anımsatarak, "Kayınvalidem ortada yok kayıp. 'Ben sizin cenazenizle ilgilenmem' diyor. Şehri terk etmiş. Aradım bize küfretti, hakaret etti, telefonu yüzümüze kapattı." diye konuştu.
Devlet korumasına alınan nüfusuna kayıtlı 4 yaşındaki oğlunu yanına almak istediğini belirten E.K, şöyle konuştu:
"Oğlumu istiyorum, kızımın da cenazesini istiyorum. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse yaşayamam. Hepsinden şikayetçiyim, gereken en yüksek yerlere de şikayet edeceğim. Bilhassa eski kayınvalidemden şikayetçiyim. Çocuğumu ayağından kanepeye iple bağlamışlar. Ayşenur'u benden kaçırmak, bana göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. DNA testi için örnek verdim, kan verdim. Benim devletimizden tek isteğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler, onu kendi memleketimde gömmek istiyorum. Bundan sonra oğlum yanımda olsun, onun sağ olduğunu bildiğim için yaşıyorum."
Öte yandan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2019 doğumlu Ayşenur K'nin ölümüyle sonuçlanan olaya dair Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ölen çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç'nin kasten öldürme suçundan tutuklandığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur K'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!