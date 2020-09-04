Nemlendirici krem tarifleri

Cildin kurumasını önleyen nemlendirici kremler; cildin doğal nem düzeyindeki düşüşler için yerine konması gereken bir bakımdır. Bu kremler ile cildin kuruması engellenerek doğal hali korunmuş olur. Nemlendirici kremleri hazır olarak alıp kullanmak da mümkündür. Ancak; evde doğal olarak yapılan kremlerde kimyasal etkiler olmaması avantaj yaratan bir durum olacaktır.

Nemlendirici Krem Nasıl Yapılır?

Yarım çay bardağı aloe vera jeli

1 tatlı kaşığı jojoba yağı

2 yemek kaşığı gliserin (bitkisel)

1 tatlı kaşığı bal

E vitamin ampulü ( eczaneden alınabilir)

4’er damla; papatya, lavanta ve gül yağı

Uygulanması:

Tüm malzemeleri bir şişeye koyun ve iyice çalkalayarak karıştırın. Buzdolabında bekletin. Kullanacağınız zaman karıştırarak cilde uygulamanız yeterlidir. Cildin nemlenmesini sağlayacak olan bu doğal nemlendirici kremi; bittikçe yenileyerek sürekli kullanabilirsiniz.

Aloe vera; cildi besleyen nemlendiren ve canlılık veren özleri taşıması açısından oldukça faydalı olacaktır. Bal ve gliserin ise; bakım ürünü olarak etkili bir nemlendirme özelliği taşır. Jojoba yağı; yüze en iyi katkı sağlayan bir yağdır ve cildin PH derecesini ayarlamaya etkilidir. E vitamini ampulü de; antioksidan etkisi ile cildi koruyucu özellik taşır. Ayrıca; linoleik asit taşıması da cildin asit seviyesini ayarlar.