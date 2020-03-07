07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Türkiye’nin çevresindeki ve ilişkilerin yoğun olduğu birçok ülkede koronavirüs vakası ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine, ilk başta İran, Irak, Çin, Güney Kore ve İtalya’dan dönenlerin 14 gün raporlu sayılmalarını istedi. Koca daha sonra yaptığı açıklamada ise bu 5 ülke ile yetinilmemesi, diğer ülkelerden gelenlerin de 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izole etmesi tavsiyesinde bulundu.
Gerek devlet memurlarının, gerek 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanların işe devam zorunluluğu bulunuyor. Mazereti olmadan işe gitmeyenler yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Bu nedenle yurt dışından dönenlerin 14 gün süreyle kendilerini izole edebilmeleri için aile hekimine veya hastanelere giderek sağlık raporu almaları gerekir.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla yurt dışından dönenlere rapor verilmesine ilişkin aile hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına yazı gönderdi. Aile hekimleri ve sağlık kuruluşlarına bu amaçla rapor için giderken, pasaportun da götürülmesinde yarar var.
657 sayılı Kanun’a göre, devlet memurlarının hastalık izin süreleri bir yıl içinde 7 günü aşarsa, aşan sürelere ait zam ve tazminatlar yüzde 25 eksik ödenir. Örneğin ayda 900 lira özel hizmet tazminatı almakta olan bir memurun, günlük tazminat tutarı 30 TL’dir. Bu kişinin rapor süresi 7 günü aştığında, 8. günden itibaren günlük tazminatta yüzde 25 oranında, yani 7.50 lira kesinti yapılır. Söz konusu memur 14 gün rapor kullandığında, toplam 52.50 TL kesinti yapılır.
İŞÇİLERİN DURUMU
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan 4/a’lıların raporlu oldukları günlerde işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Ücret ödenmediğinde mecburen sigorta primi de yatırılmaz.
Sosyal Güvenlik Kurumu, son bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmiş ise raporlu günlerde geçici iş göremezlik ödeneği verir. Geçici iş göremezlik ödeneği, raporun 3. gününden itibaren başlar. Raporun ilk 2 günü iş göremezlik ödeneği verilmez.
Raporlu günlerde hastanede tedavi edilenlere, prime esas kazancının yarısı, ayakta tedavi edilenlere ise 3’te 2’si oranında iş göremezlik ödemesi yapılır.
Bazı işverenler, işçilerini mağdur etmemek için raporlu dönemde ücret ödemeye devam edebiliyor. Bu durumda, SGK’nın vereceği geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iade edilmesi gerekir.
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