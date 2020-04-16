Evde kalanlar için kurulan müzik grubu konserlerle moral veriyor - ANTALYA

Alanya Belediyesi, evde kalan vatandaşların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla sokaklarda mini konserler düzenlemeye başladı.Bu kapsamda oluşturulan müzik grubu, üstü açık minibüste seslendirdiği şarkılarla, vatandaşlara moral veriyor. İlçe sakinleri de şarkılara eşlik ediyor.Bir grup sağlık çalışanının, ambulanstan inerek oynaması da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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