Evde kalan öğrencilere kitap hediye ediliyor - MARDİN

AA

Belediye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere, sınavdan sorumlu oldukları derslerden konu anlatımı ile soru bankası dağıtımını sürdürüyor. Belediye, ilk ve ortaokul öğrencilerine "100 Temel Eser" kitaplarını hediye etmeye başladı.Alo 153 çağrı merkezini arayan ya da sosyal medya hesaplarından kayıt yaptıran öğrencilere "Mardinmasa" ekipleri, kitapları ulaştırıyor.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek "Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşadığımız bu sürecin üstesinden milli dayanışma ve evde kalarak geleceğimize inancım tamdır. Bu nedenle evde kalalım." dedi.