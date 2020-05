"Evde Kal Ormanı"na ilk tohum 5 Haziran'da atılacak

AA

Ekip, Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla yapılan "Evde kal" çağrılarını desteklemek amacıyla 250 bin tohumu toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve partner marka destekleriyle, evde kalınan her gün için ekip tarafından geliştirilen insansız hava araçları (ecoDrone) ile Ankara'da kurulacak Evde Kal Ormanı'na bir tohum topu atılacak.

Ecording kurucusu Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mert Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu mühendislerden oluşan 7 kişilik Ecording ekibinin ağaçlandırılması gereken ve ulaşılması zor olan bölgeye havadan tohum topu atabilen insansız hava araçları geliştirdiğini anlattı.

Dünyanın ağaçlandırılmasını daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Karslıoğlu, şunları anlattı:

"Kovid-19 salgını sürecinde sosyal izolasyon ve virüsün risklerini minimize etmek amacıyla herkesin evde kalması gerekiyor. Girişimimizle, insanların evde kaldığı her gün için geliştirdiğimiz insansız hava araçlarıyla bir tohum atarak insansız bir "evdekal ormanı" oluşturabileceğimiz bir kampanya yarattık. Ecording ekibimizle #EvdeKalOrmanı kampanyasını başlatarak Kovid-19 süresince sosyal izolasyonu desteklemek istedik. Birlik ve beraberliğimizin yarınlarda da hatırlanabilmesini kalıcı hale getirmek amacıyla insanların evlerinde kaldığı her günü geliştirdiğimiz insansız hava aracı (ecoDrone) ile bir ağaca dönüştürmeyi amaçladık. Bu kampanya kapsamında sosyal medyada #EvdeKalOrmanı etiketiyle yapılan her bir paylaşım ecoDrone ile doğaya bırakılacak bir tohum topuna dönüşerek, Türkiye'nin 'insansız' ilk Evde Kal Ormanını oluşturacak."

Karslıoğlu, kampanyanın 5 Nisan'da başladığını dile getirerek, "Şu ana kadar 24 binin üzerinde bu etiketle paylaşım gerçekleştirildi. Çeşitli markalar partner ve sponsor oldu. Orman Genel Müdürlüğü, bize saha gösteriyor. Bugüne kadar Artvin, Karabük ve Ankara'da operasyonlarımızı gerçekleştirdik. Orman Genel Müdürlüğünün gösterdiği alanda oluşacak Evde Kal Ormanı için 5 Haziran ile 15 Haziran arasında 250 bin tohum atma gerçekleştireceğiz. Ankara'da oluşturulacak orman için tüm Türkiye'den bu paylaşımları alıyoruz." diye konuştu.

Olumlu geri dönüşler aldıklarını ve yaptıkları işten mutlu olduklarını ifade eden Karslıoğlu, "İklim değişikliği gibi büyük bir problemle savaşıyoruz. Salgın sürecinde virüsün yayılması ve sağlık konuları olsa da diğer tarafta güçlü bir problemle karşı karşıyayız. Bu problemin çözümü için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Toplumda çevre konulu farkındalık yaratmak bizim için şu anda en önemli konulardan biri. Ağaçlandırmanın dünyanın ve insanın sağlığına çok büyük etkisi var." değerlendirmesini yaptı.