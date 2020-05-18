"Evde kal" günlerinde sokaklarda tiyatro yapıyorlar

AA

İnsanların evde daha fazla zaman geçirdiği bu süreçte, Tiyatro Külliyen ekibi, kamyonet kasalarını sahneye dönüştürerek 4 kişiden oluşan 3 ayrı ekiple başta çocuklar olmak üzere tüm ilçe halkını eğlendiriyor.

Kamyonet kasalarının üstünde sokak sokak gezen tiyatro oyuncuları, kimi zaman kısıtlamanın olduğu günlerde dahi çalışmak zorunda olan inşaat ve temizlik işçilerine, fırıncılara, sucuları eğlendiriyor. Ekiptekiler, yoldan geçenlere, araç sürücülerine, polislere, zabıtalara, ambulans ekiplerine, kuryelere ve balkonlarından gösterileri izleyenleri de selamlıyor.

"Gezen Tiyatro" adı verilen etkinliklerde tiyatrocular Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan, İbiş, meddah ve palyaço karakterlerinde sokaklarda geziyor. Jonglör gösterilerinin de olduğu eğlencelere çocuklar ve aileleri, cam ve balkonlara çıkarak eşlik ediyor.

Kamyonetin kasalarından müzik yayını da yapan ekip, gösterileriyle vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatıyor.

- "Önce çocukları güldürelim"

Tiyatro Külliyen Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan, AA muhabirine, tiyatroya 2008'de eşi Ayşe Şahinboy Doğan'ın teşvikiyle tüm işlerini bırakarak başladığını anlattı.

İlk yıllarda çocuklar için oyunlar hazırladıklarını belirten Doğan, " 'Önce çocukları güldürelim. Oyunculuk üzerine eğitimler verelim' dedik. Sonrasında yurt içinde ve yurt dışında turneler başladı. Şu anda Türkiye'nin ve dünyanın bir çok kentinde tiyatro oyunları sahneleyen ve Kulis Tiyatro adlı bir dergi çıkaran bir grup haline geldik." diye konuştu.

Doğan, salgın nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurduklarını ancak Kağıthane Belediyesi'nin önerisiyle sokakta tiyatro yapmaya başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kağıthane Belediyemiz sağ olsun, 'açık havada çocuklara yönelik bir tiyatral etkinlik yapalım, bu ramazan onlar bize gelemiyor, biz onlara gidelim' şeklinde böyle bir çalışma yaptı. Bu vesileyle de evden çıktık. Yoksa 2 aydır evde oturuyoruz. Öyle bir şey yapalım ki insanlar evden çıkmasın, aynı zamanda eğlendirelim çocuklarımızı, ramazanı da unutturmayalım diye bir istişare sürece oldu. Bunun sonucunda böyle bir çalışmanın uygun olacağını söylediler. Bizler de bunun üzerine ekibimizi organize ettik. Oyunlarımızı düzenledik. Son günlerde bazen araç üstünde bazen de sokağa inerek, balkondan balkona, camdan cama yaptığımız yarışmalarla ramazan eğlencelerini devam ettirmeye çalışıyoruz."

Doğan, "Sosyal mesafeyi, temizliği biraz oyunların içine serpiştirerek, hem eğlendirelim hem de çocuklara bilinç kazandıralım istedik." dedi.

Özellikle çocukların ilgi gösterdiğini kaydeden Doğan, "Sadece çocuklar değil, yaşlılar, gençler de biz sokağa girdiğimizde bir anda pencerelere doluşuyor, balkonlara çıkıyor. Sevgi gösterileri bizi inanılmaz mutlu ediyor. Ramazan ayındayız, oruç tutuyoruz bu performansı sergilemek gerçekten zor. Onların balkonlardan, pencerelerden verdiği enerji bizi gerçekten bu işe daha çok tutunduruyor. Sıcak da olsa, güneş de olsa yine de devam ediyoruz oyunlarımıza." diye konuştu.

Sosyal medyadan çok olumlu tepkiler aldıklarını, başkalarından da sokaklarında oyun sergilemeleri için davet aldıklarını dile getiren Doğan, sokakta tiyatro yapmanın kendileri açısından da motive edici olduğunu söyledi.

Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz tiyatrocular ayın 3'te 2'sini şehir dışında ve yurt dışında geçiren insanlarız. Çok nadir eve uğruyoruz. Bu dönemde iki ayı aşkındır evde oturuyoruz. Bu anlamda belediyelerin bu çalışması bizim için bir soluk oldu. Hem madden ama daha çok manen. Evde hanıma, çocuklara tiyatro yapmaktan onları da bıktırmıştım. Güzel oldu, bu enerjimizi çocuklara böylelikle yansıtıyoruz."