"Evde Kal" çağrısının değiştirdiği hayatlardan kesitler tuvale yansıdı

Aydın, AA muhabirine yaptığını açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı bir sanatçı olarak kayıtsız kalınamayacağını belirtti.
Duygu yoğunluğunu diri tutarak üretmek isteyen sanatçıların, dingin ve huzur veren atmosferden beslenebileceğini belirten Aydın, bunun yanı sıra geçmişte yaşanan insanlığı tehdit eden salgınlardan, büyük küresel krizlerden, savaşlardan, siyasi bunalımlardan ve afetlerden de etkilenerek eserler ortaya çıkarılabildiğini dile getirdi.
Kovid-19 salgın sürecinde yaptığı her resmin ayrı bir tecrübeyi anlattığını aktaran Aydın, "Devletimizin başlatmış olduğu 'Evde kal' çağrılarına büyük bir özveriyle ayak uyduran Türk halkının yaşam alanlarını ve bu alanlarda geçirdiği zamanı tuvale yansıtarak ölümsüzleştirmek istedik." diye konuştu.
Aydın, bu süreçte başta aile kavramı olmak üzere, yakın akrabalar, eşler, dostlar üzerine daha duyarlı hale gelindiğini ve ortak kazancın insani vasıfların parlayarak ortaya çıkması olduğunu ifade etti.
Özün, hislerin, insanı insan yapan değerlerin tekrar masaya yatırıldığına işaret eden Aydın, "Bu seri çalışmalar, sosyal mesafenin olmadığı, hemen yanı başımızda yaşananı görüp tepki vermediğimiz duyguları yansıtıyor. Hayatın içinde zaten var olan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği kısa ama etkili anın tuvallerdeki iz düşümüdür." dedi.
- "Duygu kırılmalarının en üst seviyede olduğu bir dönem"
Pandemi sürecinin ruhsal olarak insanları etkilediğine vurgu yapan Aydın, "Duygu kırılmalarının en üst seviyede olduğunu varsaydığımız bu kara günlerde sanatın aydınlatıcı, insanları birbirine bağlayıcı işlevini tekrardan gösterdiğini fark ettik." dedi.
Etkin dijital ortamlar aracılığıyla insanlar arasında sanatsal etkileşimler olduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok kısa sürede bakıp geçtiğimiz ve tükettiğimiz resimlere, fotoğraflara ve filmlere bu süreçte daha dikkatli baktık, inceledik. Üzerine düşünüp değerlendirme çabası içine girdik. Sanat yapıtını inceleyip sorgularken farklı açılardan bakarak, yeni fikirler ve kavramlar üzerinde yoğunlaştık. Bunun yanı sıra yeni sesler ve enstrümanlar keşfettik. Sanat, moral ve motivasyon aracı haline dönüştü bir bakıma. Bu süreçte çalışmayıp üretimden uzaklaşmak yerine, umutla gayret sarf ederek yeni şeyler keşfedip öğrenerek krizi fırsata dönüştürmek gerekiyor. Bu süreci en az hasarla atlatıp geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerleyebilme bilinciyle hareket etmek çok önemli."
Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ressam Ebubekir Aydın'ın, Devlet Resim ve Heykel Yarışması başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası resim yarışmalarından ödülleri bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!