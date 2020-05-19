"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

İçişleri Bakanlığının 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmayan Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.Kent merkezindeki cadde, sokak, meydan ve parklarda görevlilerin dışında sakinlik yaşanıyor.Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.Ekipler, vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.Bu arada belediye ekipleri de kent merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.- AdıyamanAdıyaman'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessiz kaldı.Bazı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları görüldü. Vatandaşların maske ve eldiven taktıkları da gözlendi.