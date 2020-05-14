"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Balıkesir Ali Hikmet Paşa, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çavuş, Çankaya Sokak ve Milli Kuvvetler Caddesi ile kent merkezindeki işlek caddelerde sakinlik yaşandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan yasak kararı sonrası sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.Kütahya'da da salgın öncesi kalabalık olan Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk ve Menderes bulvarlarının, yetkililerin kentte vaka sayılarında artış olduğu, alınan tedbirlere daha fazla uyulması yönündeki açıklamalarına rağmen geçen haftalara kıyasla daha hareketli olduğu gözlendi.Düzce'de cadde ve sokaklarda özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik olduğu, bunun dışında vatandaşların meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısını dikkate aldığı ve mecburiyetleri olmadığı sürece "Evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü.Öte yandan, Düzce Valiliğince alınan karar çerçevesinde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Kentte bu yönde denetimler artırıldı.