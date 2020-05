"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, başkentte yağmurlu havanın etkisiyle meydan, cadde ve parklardaki yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Normal zamanda günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Sıhhiye ve Ulus Meydanı'nda kalabalığın geçen haftalara nazaran az olduğu görüldü.Kentte görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor, araç içindekilerin ateşini ölçüyor. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişiler ile 20 yaş altındakilere yönelik denetimler sürüyor.- İstanbulİstanbul'da toplu taşıma kullanımında ve bazı ilçelerin meydanlarında yoğunluk yaşandı. Kovid-19 önlemleri kent genelinde uygulanmaya devam ederken, işe gidenlerin sabah saatlerindeki hareketliliği metrobüs, metro ve otobüs duraklarında dikkati çekti. Özellikle metrobüs girişleriyle yürüyen merdivenlerde yoğunluk oluştu. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken bazı vatandaşların da maske takmadıkları görüldü.Avrupa yakasında D-100 kara yolunun bazı bölümlerinde trafik sıkışıklığı meydana gelirken, kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de de az da olsa insan hareketliliğinin olduğu gözlendi.- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorSakarya'da banka işlemleri ve ramazan alışverişi yapmak için sokağa çıkanların oluşturduğu yaya yoğunluğunda, yağışlı hava nedeniyle azalmalar görülüyor. Kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında ise araç trafiğinde kısmen de olsa yoğunluk gözlendi.Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.Düzce, Bartın ve Bolu'da vatandaşların büyük bir kısmının "Evde kal Türkiye" çağrısına uyduğu görüldü.Zonguldak'ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin en işlek adreslerinden olan Madenci Anıtı'nın bulunduğu Gazi Paşa Caddesi'nde, zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.- İç Anadolu'da sessizlik hakimKonya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, bugün de boş kaldı. Kentin insan ve araç yoğunluğu oluşan çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrısına uyulduğu ve kent genelinin normal zamana oranla sakin olduğu gözlenirken, Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor.Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ediyor. Maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri kontrol yapıyor.Nevşehir'de vatandaşlar genelde "Evde kal" çağrısına uyarken, kentin bazı işlek cadde ve sokaklarında kısmi yoğunluk görüldü.Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nispeten yoğunluk gözlendi. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde kısmi yoğunluk görüldü.Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarıyla bağlı işlek caddelerde fazla yoğunluk gözlenmedi.- Doğu ve Güneydoğu'da kısmi yoğunluk yaşanıyorGaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere kentin normal zamanda işlek caddeler ile bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.Şanlıurfa ve Malatya'da şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk oldu.Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta "Evde kal" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.Bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.Erzurum, Kars ve Ardahan'ın en işlek cadde ve meydanlarında polis ekiplerinin kontrolünde sakinlik yaşanıyor. Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentlerde, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde sessizlik hakim oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatlerinde polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılmadan izin verilmiyor.Van'da ise normal zamanda kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı'nda, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu yoğunluk görülmedi.- Antalya ve Muğla'daki sahiller ile meydanlar boş kaldıAntalya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu için sahiller ve meydanlarda sessizlik hakim. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlar da boş kaldı.Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" çağırına büyük oranda uyuldu. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları tenha kaldı.Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokakların sakin olduğu gözlendi.- Trakya "Evde kal" çağrısına uyuyorEdirne'de kent merkezinde daha çok bankaların olduğu caddelerde insan hareketliliği gözleniyor. Girişlere kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri ateş ölçümü yapıyor.Kent merkezi dışındaki semtlerde daha az olan insan hareketliliğini de güzel havanın etkisiyle dışarı çıkıp yürüyüş ve spor yapanlar oluşturuyor.Kırklareli'de hava sıcaklığının yükselmesiyle cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinde artış gözlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda da hareketlilik yaşandı.Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.- Bursa ve çevresinde tedbirlere uyuluyorBursa'da salgın öncesinde hareketliliğin fazla olduğu Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.Eskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokağı ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evlerinden çıkmaması nedeniyle sakinlik dikkati çekiyor.Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri gibi bölgelerde sessizliğin hakim olduğu görüldü.Çanakkalelilerin büyük bölümü "Evde kal" çağrısına uydu. Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu başta olmak üzere şehrin eskiden kalabalık olan bölgelerinde yoğunluk gözlenmedi.Bilecik'te kent meydanın da içinde bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı, Kütahya'da Cumhuriyet Caddesi, Atatürk ve Adnan Menderes bulvarları, Yalova'da ise tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar günü sakin geçiriyor.- Ege Bölgesi'nde "Evde kal" çağrısına uyuluyorİzmir, kapalı havanın etkisiyle güne sakin başladı. Konak, Alsancak, Üçyol, Üçkuyular ile Karşıyaka merkezde trafik yoğunluğu geçen haftaya oranla kısmen artış gösterdi. Büyük oranda "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların genel olarak sokak, cadde, meydan ve bulvarlarda maske taktığı görüldü ancak Konak İskelesi ve sahil boyunca oltalarıyla balık tutan vatandaşlara rastlandı. Polis ekipleri sahilde ve bazı meydanlarda denetimler gerçekleştirerek sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.Uşak'ta İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddeleri sakin bir gün geçirdi. Caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, zorunlu durumlar dışında evden çıkılmaması yönünde anonslar yaptı. Kent merkezindeki bazı bankaların önünde yoğunluk oluştu.Denizli'de ise vatandaşların "Evde kal" çağrısına kısmen uyduğu, özellikle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlendi.Manisa'da Hükümet Konağı çevresi, 8 Eylül Caddesi civarında yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri özellikle banka önünde bekleyenleri uyardı.Şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığı Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı’nda yoğunluk hakimdi. Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise sakinlik yaşandı.- Doğu Akdeniz'de "Evde Kal" çağrısına uyuluyor"Evde kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.Adana'da Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda araç trafiğinde artış gözlense de kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yollarında yoğunluk olmadı.Hatay'da ise tarihi Uzun Çarşı başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta sakinliğin olduğu gözlendi.Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının sakin olduğu görüldü.- Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, büyük oranda sokağa çıkmıyorTrabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin normal zamanda en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim. Polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan söz konusu alanlara girişe kontrollü izin veriyor.Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Polis ekipleri, bankada işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, alınan tedbirler kapsamında boş kalırken, kentin işlek caddesi Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.Polis ve bekçiler, banka ve PTT önlerinde sıra bekleyenleri sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor. Polis ekipleri çeşitli mahallelerde kurulan halk pazarlarında ise yoğunluk yaşanmaması için önlemlerini sürdürüyor.Bayburtlular, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de ise cadde ve sokaklarda güneşli havanın da etkisiyle hareketlilik gözlendi.Samsun'da kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların büyük kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor, çıkanların ise maske taktığı görüldü. Kentin normal dönemde en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddelerinde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.Amasya'da yapılan çağrılar üzerine vatandaşlar, sokağa çıkmamaya dikkat ediyor. Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.Çorum, Çankırı ve Sinop'ta kısmen yaya ve araç yoğunluğu bulunuyor. Tokat'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde sakinlik olduğu görüldü.Kastamonu'da normal zamanda her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.