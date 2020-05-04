"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Polis, bariyerlerle kapattığı söz konusu caddelere, görevlilerce ateşi ölçülen vatandaşların maskelerinin bulunması koşuluyla girmelerine izin veriyor.Yoğunluğun bulunduğu caddelerde polisler, sürekli devriye görevi yaparken, ekip araçlarında da evde kalınması yönünde anonslar gercekleştiriliyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe konusunda da uyarılıyor.

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