Evde kal çağrılarına uyuyor - ADIYAMAN

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Kent merkezinde ki sümer meydanında cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.Kentte bulunan küçük sanayi sitesinde ise cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken, güvenlik görevlileri siteye girişte sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.