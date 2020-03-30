Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi 3 Nisan'da açılacak

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanatın merkezi Beyoğlu’nda bir ilke daha imza atılıyor. Beyoğlu Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan sanatseverleri Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Beyoğlu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerinin virüs tehdidi nedeniyle tüm günlerini evlerinde geçiren vatandaşların ev halini anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, 3 Nisan Cuma günü Beyoğlu Belediyesi web sitesi (www.beyoglu.bel.tr) üzerinden vatandaşlarla buluşturulacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Akademi Beyoğlu’nda açılan Fotoğrafçılık Atölyesinde Fotoğrafçı Timur Tahmaz tarafından verilen eğitimler, virüs salgını nedeniyle bir süredir internet üzerinden dijital ortamda devam ettiriliyor. Evlerinde fotoğrafçılık eğitimi almaya devam eden öğrenciler bir taraftan da evdeki yaşamı fotoğrafladı. 28 kursiyerin objektifinden seçilen yaklaşık 40 fotoğraf "Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi" altında toplanarak Beyoğlu’nun ilk dijital fotoğraf sergisine imza atıldı.