kaktüs yetiştirmenin faydaları...

Evde çiçek yetiştirmeye kalktığımız zaman çoğumuz konuya sadece estetik olarak yaklaşsa da bazı mistik inanışlara göre yetiştirdiğimiz çiçeğin evin ve kişinin enerjisi üzerinde etkisi olduğu söyleniyor. Kaktüs bitkisinin evin havasını temizlediğine dair çeşitli söylentileri herkes duymuştur. Gelin Evde Kaktüs Yetiştirmek hakkındaki püf noktalarına, Kaktüs Faydaları ve Zararları konusuna birlikte bakalım.
Evde Kaktüs Yetiştirmek için püf noktalar
Dikenli ve bodur yapısıyla çok fazla sulama gerektirmeyen bu yüzden de evlerde çok kolay yetiştirilebilen kaktüs için evde güneş gören bir bölgeyi tercih etmekte fayda var. Evde Kaktüs Yetiştirmek konusunda ilk dikkat edeceğiniz şey güneş ışınları olmalı. Yeterli güneş ışını görmeyen kaktüslerin rengi solar, süngerleşmeye başlar, içine çöker ve ölür.
Evde Kaktüs Yetiştirmek konusundaki ikinci önemli husus da şüphesiz sulama. Bu konu güneş ışınlarına göre daha basit bir konu çünkü kaktüsün toprağı genellikle kuru kalmalıdır. Toprağın üzeri kuru görünüyorsa bile kök kısımları ıslak olabilir bu yüzden kaktüslerinizi cam saksılara dikerseniz dibinin ıslak mı kuru mu olduğunu daha net görürsünüz. Dibini kontrol etmeden su vermeyin. Kaktüse fazla su verilirse yumuşar ve ölür.
Kaktüs Neye İyi Gelir?
Evet, gördüğünüz gibi evde kaktüs yetiştirmek oldukça zahmetsiz. Peki, Kaktüs Neye İyi Gelir? Kaktüsün Sağlığa Faydaları konusunda çeşitli söylentiler var. Bunların ne kadarının bilimsel çalışmalar sonucunda tespit edildiği bilinmiyor ama yine de hemen hepimizin Kaktüsün Faydaları ve Kaktüsün Zararları hakkında duyduğu bazı söylentilerden bahsedelim...
Kaktüsün Faydaları neler?
Kaktüsün Yararları arasında en sık anlatılan konu kaktüsün radyasyon emdiği bilgisidir. Bazı bitki uzmanları kaktüsün evinizde ya da işyerinizde teknolojik aletlerinizden yayılan radyasyonu emdiğini söylemektedir.
Kaktüsün Yararları konusunda bir diğer yaygın bilgi de kaktüsün diğer süs çiçeklerine oranla daha fazla oksijen ürettiği bilgisidir.
Eğer kaktüs bitkisini aslına uygun bakmayı becerirseniz evinizdeki negatif enerjiyi temizleyeceğine dair bir inanıştan da bahsedilir.
Kaktüs bitkisinin tüketilmesi durumunda da bazı faydaları olduğu söylenmektedir. Kaktüsün Sağlığa Faydaları arasında en bilineni vücuttaki kolesterol ve trigliserit seviyesini düşürmesi, diyabet hastalığına iyi gelmesi konusudur.
Kaktüsün Zararları var mı?
Eğer yanlış ya da fazla tüketilirse elbette Kaktüsün Zararları da vardır. Kaktüs bitkisi yanlış tüketildiği durumlarda tahmin edildiğinden çok daha zararlı olabilmektedir.
Kaktüsün Zararlarından bazıları şöyle sıralanır:
Kan değerlerinin bozulması ve azalması,
Görme yetisinde aksaklıkları
Baş ağrısı
Kalpte ritim bozukluğu
Özellikle hamile kadınlar kaktüs tüketmemelidir. Ancak diğer kişiler de herhangi bir sebepten kaktüs bitkisinin yapraklarından ya da meyve kısmından tüketmeden önce mutlaka bir hekime sormalıdır.
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