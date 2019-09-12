Düğün ve nişan işleri günümüzde giderek daha fazla görsel ve kişiye özel anıların olduğu kutlamalar olmuşlardır. İnternetin de gelişmesi ile küçük bir yerde yaşayanlar bile her türlü ürüne kolayca ulaşmaktadırlar. Nişan ve düğünlerde kişiye özel gelinlik, davetiye ve pasta olayından sonra düğün aksesuarları da çoğalmıştır. Düğün için özel fotoğraf aksesuarları, nişan takımları, kahve fincanları, nikah şekerleri ve düğün kurabiyesi yaptırılıyor. Evde düğün kurabiyesi yaparak para kazanmak fikri de buradan ortaya çıkıyor.

Birçok ev hanımı tarafından evde ek iş olarak düğün kurabiyesi yapılabiliyor. Düğün için gelen davetlilere verilen kokular, nikah şekerlerinin yanı sıra düğün kurabiyesi de giderek popüler hale gelmiştir. Gelen misafirlere o çifte özel düğün kurabiyesi yapılabilmektedir. Gelen konuklara bu kurabiyeler ikram edilmektedir. Çifteler düğünleri için özel sipariş veriyorlar. Nikâh şekerinin de yerini almaya başlayan evde düğün kurabiyesi hazırlama işi nedir? şeklinde sorular yöneltiliyor. Düğün pastası ve nikah şekerleri kadar özel olan bu kurabiyeler çiftin seçimine göre özel olarak hazırlanmaktadırlar.

Ek gelir elde etmek istiyor ve el lezzetinize güveniyorsanız düğün kurabiyesi yapabilirsiniz. Mutfakta el becerisine güvenenler düğün kurabiyesi hazırlayabilirler. Butik kurabiye denilen bu kurabiyeler şeker hamurundan yapılarak uzun süre dayanacak şekilde üretilirler.

Evde Düğün Kurabiyesi Hazırlama İşi

Mutfakta uğraşmayı seven kadınlar için evde düğün kurabiyesi yapma işi son derece kolay olacaktır. Bunu kargolama ile birçok yere yollayabilirsiniz. Hiçbir firmaya bağlı olmada kendi evinizde bu işi yapabilir ve sosyal medyada pazarlayabilirsiniz. Kurabiye sayısı üzerinden sipariş alarak, bu şekilde sayıya göre fiyatlandırma yaparsınız.

Evde ek iş imkanları ile un, şeker, süt, yağ butik için şeker hamuru ve fırın ile aklınıza gelen her çeşit düğün kurabiyesini yapabilirsiniz. Kolayca ek iş yaparak para kazanabilirsiniz. Düğün kurabiyesi işinde;

Parti ve organizasyonlara özel kurabiyeler,

Bekarlığa veda partisi kurabiyesi,

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Bebek şeker kurabiyesi

Yapabilir ve bunları satabilirsiniz. Özel kalıplar kullanarak çeşitli şekillerde oluşturacağınız kurabiyelerde istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Renklerin dışında çeşitli süsleme ve isim yazma yapabilirsiniz. Renkli şeker hamurları ile kalıcı ve muntazam süslemeler yapabilirsiniz.

Evde iş veren firmalar sayesinde düğünlere özel bir konsept ile kurabiye hazırlayabilirsiniz. Bunun için birçok fikre açık olmanız oldukça önemlidir. El beceriniz de varsa sorunsuz bir şekilde sipariş alabilir ve kurabiyeleri yapabilirsiniz. Müşterilerin istediği sayıda yapılacak olan kurabiyelerde düğün çiftinin istekleri olabilir. Örenler sunmanız sizin daha çok tercih edilmenize neden olacaktır. Evde bu işi kendi kendinize yaparak da para kazanabilirsiniz. Kazandığınız paralar sayesinde işinizi büyütebilirsiniz. İleride evde yapmak yerine bunun için bir ofis de kurabilir ve markanızı yaratabilirsiniz. Evinizde bu işe başlayarak gereken sermayeyi zamanlar kazanabilirsiniz.