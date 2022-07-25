Evde doğumda bebeğin şüpheli ölümü!

Kayseri'de, bir kadının evde yaptığı doğumda bebek ölü doğdu. Bebeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonucu morga kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre S.A. (28), sancılarının tutması üzerine evde kendi başına doğum yapmaya çalıştı.

Doğan bebeğin nefes alamadığını gören kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğin belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.