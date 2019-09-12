Evler içinde yapılacak çeşitli işler yapılmaktadır. Kadınlar süsleme işi yaparak ek gelir sağlayabiliyorlar. Süsleme işi içinde yer alan bir iş de dekoratif yastık süsleme olmaktadır. Koltuk takımına göre, isteğe ve evin tarzına göre dekoratif yastık oluşturulabilmektedir. Evde dekoratif yastık işi ilanları 2019 yılından beri veriliyor. İster bir dekorasyon firması ile çalışın ister kendiniz yapın bu işten para kazanabilirsiniz.

Bu işi yapan ve eleman ihtiyacı olan firmalar vardır. Bu firmalar ile çalışarak evinizden çıkmadan dekoratif yastık yapabilirsiniz. Bunun için firma size malzeme sağlayacaktır. Evinizde dikiş makinanız var ise bu işi yapabilirsiniz. Hiçbir masraf yapmadan kolaylıkla bu işi yapabilirsiniz.

Evde ek iş yaparak halledebileceğiniz dekoratif yastık işi para kazandıran bir iştir. Dekoratif olduğundan oldukça pahalıya satılan bu iş için tek yapmanız biraz farklı düşünmektir. Siparişe uygun şekilde yastık yapmanız ve yaratıcı olmanız önemlidir. Yaptığınız yastık başına para alabilirsiniz. Süslenen yastık sayısı size haftalık olarak ya da aylık olarak veriliyor. Sonra yastık başına size ödeme yapılıyor. Ödemelerin sonucunda sizler nakit olarak paranızı alabilirsiniz.

Evde dekoratif yastık işi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız son derece zevkli ve kolay olduğunu söyleyebiliriz. El işinden hoşlanıyorsanız zevkle dekoratif yastıklar yapabilirsiniz.

Dekoratif Yastık İşi Yapımı Nasıldır?

Dekoratif yastık yapılarak büyük kazanç sağlayabilirsiniz. Aylık sabit iş olarak yapılmaktadır. Sabit olarak 1200 TL – 1500 TL arasında net gelir sağlamaktadır. Evde dekoratif yastık işi veren yerler sayesinde büyük kazanç sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sizler için önemli bir gelir kapısı olmaktadır. Bu firmalar;

Sizlere aylık olarak çalışacağınız 5.000 tane yastığa kadar gönderebilmektedirler.

Yastık için süsleme malzemesi göndermektedirler. Yastık sayısına yetecek kadar malzeme bulunuyor. Bu şekilde kolayca süsleme yapabilirsiniz.

Ay sonunda tüm yastıkları teslim almaktadırlar. Sabit tek bir dekorasyon ve birkaç farklı dekorasyon şeklinde iş verilmektedir.

Dekoratif yastık işiyle ek gelir sağlayabilirsiniz. Çalışma düzeninizi kendiniz ayarlayarak bir ay sonunda yastıkları vaktinde teslim ettiğinizde paranızı satın alabilirsiniz. Alacağınız ödemeler ile kazanç sağlarsınız. Daha az yastık da talep edebilirsiniz. Fiyat da buna göre değişecektir.

Evde dekoratif yastık işi veren firmalar sayesinde ev hanımı, bekâr ve öğrenci iseniz hemen yastık dekorasyonu işine katılabilirsiniz. Yapacağınız dekorasyonlar ile farklı yastıklar da tasarlayabilirsiniz. Dekoratif olarak haftalık ya da aylık olarak yastık süsleme işi yapılabilmektedir. Evde ek iş imkanları arıyorsanız ve süsleme işlerinden zevk alıyorsanız bu iş tam size göredir. Boş vakitlerinizde dekoratif yastıklar yapabilirsiniz. Etrafınızdakiler ile birlikte çalışarak da bu işi yapabilirsiniz. Ailenize destek olmak için yapıyorsanız bu işi yaparken ek gelir sağlarsınız. Tüm aile üyeleri süsleme yaparak günde 150 ye yakın yastık süslersiniz. Böylece evde işveren firmalar için dekoratif yastık süslemiş olursunuz.