Evde çocuklarla vakit geçirmek için 12 parlak fikir

Çocukların evde geçirdikleri sürenin önemli bir kısmını televizyon ve telefon başında olmasını anne babalar istemiyorlar. Öte yandan yapılabilecek iyi fikirlere de çok ihtiyaç var. Her yaş grubunun farklı ilgi alanları söz konusu, ancak bu fikirleri çocuğunuzun ilgilenebileceği şekilde değiştirebilir, kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

Her günü hafta başında programlayın ve programı çocuğunuzla birlikte hazırlayın, istediği etkinlikler kadar faydalı işleri de bir arada tutun.

Ev sporu yaptırın

Ev futbolu: 2 takıma ayrılın. Belli bir mesafede karşılıklı oturun. Oyun tek topla oynanıyor. Herkes oturur pozisyonda iken bir oyuncu hafif plastik bir topu ayağıyla havalandırıp karşı takımdaki oyuncunun kafasına değdirmeye çalışıyor. Değdiren bir sayı alır. El yok. Kafanızı korumak için gene ayağınızla topu kesebilirsiniz. Saçma gibi görünse de hem çok eğlenceli hem de aşırı kondisyon gerektiren ter attırıcı bir oyun. Oyun sahası içinde vazo, saksıda çiçek, kırılacak kıymetli eşyaların olmamasına dikkat edin.

Ev basketbolu: Bir çamaşır sepetini basket potası olarak kullanın. İçine isterseniz kağıttan yapılma toplar, isterseniz küçük oyuncaklar atarak basket oynayabilirsiniz. El göz koordinasyonunu geliştirmek için birebir.

Ev voleybolu: Ailenin her bireyi bir koltuğun köşesine yerleşsin. Hafif plastik bir topla voleybol oynamaya başlayın ya da sadece birbirine topu atıp tutun.

Gölge oyunu oynayın

Özellikle hava karardıktan sonra işe yarayan bir oyun. Evinizdeki ışıkları kapatın ve bir el feneri alın. Çocuğunuzun hayvan figürlü oyuncaklarına fenerin ışığını tutarak gölgelerinin duvara (hem de kocaman şekilde) yansımasını sağlayın. Buna çok şaşırıyorlar.

Sıcak-soğuk oynayın

Sevdiği bir oyuncağı ya da atıştırmalığı saklayın ve odanın içerisinde saklayın, yaklaştığında sıcak, uzaklaştığında soğuk diyerek yönlendirin. Bu oyunu tek bir odanın içinde oynamak avantajlıdır, alanı daraltarak daha kolay yönlendirebilirsiniz.

Sıcak-soğuk oyununu gün içerisinde birkaç defa oynayabilir, elde ettiğinde hoşuna gidecek küçük ve sağlıklı atıştırmalıklarla daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Mutfakta yardım isteyin

Yemek hazırlamak için mutfağa girdiğinizde, çocuklarınızdan yardımcı olmalarını isteyin. Bu yardım onların hem hoşuna gidecek hem de sorumluluk aldıklarını hissetmelerine yardımcı olacaktır. İşbirliği yapmak, mutfaktaki yemeğin yapılmasına yardımcı olmak çocuğun beslenmesinde yemek seçmesini engellemek için de oldukça sık kullanılan bir yöntemdir.

Mutfaktaki basit işleri onlardan isteyebilirsiniz. Lavaboya uzanamayacakları için birer tabure getirerek meyve ve sebzeleri yıkayabilirler. Buzdolabından getirebilecekleri hafif ve küçük malzemeleri size taşıyabilirler. Bıçak kullanmadan soyulabilecek muz gibi gıdaları sizin için hazırlayabilirler. Çorbayı ve yemeği karıştırabilirler. Salata gibi içerikleri soyulup doğranmış karışımları tabağın içine toparlayabilirler. Kek yaparken sizi izleyebilir ve kapta kalanı parmakla sıyırabilirler. Çocuğunuzun gözetiminiz altında olduğu sürece mutfakta küçük işlere yardım etmesi, onun için de son derece faydalı bir etkinliktir.

Baloncuk yapın

Bir kap suyun içine bir miktar deterjan ekleyin, karıştırın, işte sizlerin de çocukluğunuzdan aşina olduğunuz balonların suyu hazır. Evde, içinden üfleyerek balon çıkartabileceği delikli bir sopaya benzer bir alete ihtiyacınız var. Dondurma çubuğundan arkası, delikli kaşık ve çatallara, karton parçasına açılacak deliğe kadar pek çok çözüm bulunuyor. Balkona veya cama çıkıp balonları havada uçuşturarak oldukça uzun bir zaman geçirebilirler.

Boya yaptırın

Resim yapmak hayal gücünü geliştiren bir faaliyettir ve çocukların hemen hepsi resim yapmayı çok sever. Resim için konuyu siz belirleyebilirsiniz ya da seçimi ona bırakabilirsiniz. Ev resmi, okul bahçesi resmi gibi geniş başlıklar vermeyi deneyebilirsiniz. Bu resimlere her gün aferin puanı verebilir ve bu aferine karşı da küçük bir ödül koyabilirsiniz. Resim yapmak çocukların duygusal olarak kendilerini ifade etmeleri için de oldukça etkili bir yöntemdir. Renklerle ve boyalarla geçirdikleri vakti her güne programlayabilirsiniz.

Hazine avı oynayın

Evin bir köşesine bir oyuncak saklayın. Bir de hazine haritası hazırlayın. Haritada oklar ve resimlerle sakladığınız şeyin yerini belli edin. Bakalım bulabilecek mi?

Minderlerin üzerinde zıplamaca

Çocuklar kendileri zorlamaktan hoşlanırlar. Sınırları genişletmek onların becerilerini de geliştirir. Evin içinde fiziksel olarak zorlanacakları parkurlar oluşturun, birbirlerine mesafeyle dizilmiş yastıkların üzerinden yere basmadan zıplamak, belirli bir sayıda mekik ya da şınav çekmek gibi, hoşlarına gidecek bir aktivite bulun.

Bir şeyler inşa ettirin

Tuvalet kağıdı rulolarından, kutulardan, dondurma çubuklarından, pipetlerden ve evin içinde aklınıza gelebilecek onlarca farklı eşyadan yararlanarak, ortaya bir şey çıkartmalarını isteyin. Bu bir şehir planı, bir orman, bir tatil beldesi, kendilerine ait bir ada ve daha pek çok şey olabilir. Battaniye ve sandalyelerden odaya çadır kurmak veya kale yapmak ve orada olduğunu hayal etmek de son derece eğlenceli ve hayal gücünü geliştiren faydalı aktiviteler olacaktır.

Ev işlerine yardımdan puan verin

Evdeki küçük ve yapabilecekleri görevlerin bir puanlama sistemini çıkartın. Her yaşın evde yapabileceği küçük işler bulunur; oyuncaklarını toplamak, yatağını yapmak, salondaki boş bardağı mutfağa götürmek, koltuğun yastıklarını düzeltmek, kumandayı getirmek gibi küçük yaşlara uygun işlerden bulaşık makinesini boşaltmak ve çiçekleri sulamak gibi ilkokul grubuna hitap edebilenlere kadar evde çok sayıda iş yaratılabilir. Bu işlerin birer puanı olursa gün boyunca evde yardım ederek puan toplayabilir ve akşam yemeğinden sonra sevdiği bir sürpriz, örneğin izlemek istediği filmi ailece seyretmek ödülü olabilir.

Evin içinde hareket yaratın

Salonunuzun düzeni elbette önemlidir ancak belirli saatlerde alanı olabildiğince açarak çocuğunuza hareket edebileceği bir ortam yaratmanız onun sağlığı açısından son derece önem taşır. Sehpaları kaldırıp koltukları kenara alın ve enerjisini boşaltabileceği hareketler yaratın. Sosyal medya ve Youtube üzerindeki çocuk egzersizleri videolarını kullanabilirsiniz, zıplama ve yerde bisiklet çevirme yarışması düzenleyebilirsiniz. Müziği açıp dans etmek de yine hareket etmelerini sağlayacaktır.

Karaoke videolarını açarak evde şarkı yarışması da yapabilirsiniz, danslarla şovunu süslemesi şartıyla... Yorulmuş ve enerjisini harcamış çocukların daha kolay ve rahat uyuduğunu unutmayın.

Çoraplardan kukla şovunu hazırlatın

Sosyal medya ve internette bulduğunuz videolar üzerinden çorap tiyatrosunun ne olduğunu göstermeniz elbette yeterli, çocuğunuz hemen kalkıp bunu kendisi de yapmaya çalışacaktır. Ancak siz de bu konuda onu yüreklendirebilirsiniz.

Çorapların karakterlerini belirlemesini, onlara isim vermesini ve bir hikaye uydurmasını sağlayın. Ardından bu kukla tiyatrosunun odasında provalarıyla ilgilenmesine yardımcı olun ve akşam yemeğinden sonra büyük şov için hazırlanmasını sağlayın. Hikaye ve karakter uydurmak çocukların hayal gücünü geliştirir, duygularını da dile getirmelerine yardımcı olur.

Okuma saati düzenleyin

Okumayı bilmese de ona siz okuyabilirsiniz. Okuma biliyorsa, bunu birlikte yapabilirsiniz. Kitap okumak çocuklar için sıkıcı bir aktivitedir, bunu daha cazip hale getirmek gerekir. Kendisi de okusa siz de okumuş olsanız, hikayenin ardından sorular sorabilirsiniz. Her doğru verdiği cevap için istediği bir şey yapmasına izin verebilir ya da puan toplamasını sağlayabilirsiniz.

Kitap ile ödülü yan yana tutmak, alışkanlık kazanana kadarki süreçte size son derece yardımcı olacaktır.

Kutu oyunu yaratın

Satın aldıklarınız zaten artık sıkıcı hale gelmiş olabilir, gidip almanıza da gerek yok. Çocuğunuzla birlikte kendi kutu oyununuzu yaratın. Elbette işin büyük kısmını o yapacak ama önce bir fikir bulmakla başlayın. Hayvanat bahçesi oyunu, süpermarket oyunu ya da okul oyunu... Bir ya da iki adet zar yeterli olacak, gerisini hazırlamak size kalacak. Biraz kağıt, eski bir ayakkabı kutusu, boya kalemleri ve çizmek için bir keçeli kalem. Eğer yaşı, kutu oyununun malzemeleri yapmaya yetiyorsa, bırakın kendisi yapsın. Eğer yetmiyorsa siz çizerken ve keserken onun boyaları yapması yeterli olacaktır.

Yaş büyüdükçe etkinlikler artar

Okuma ve yazmayı öğrenmiş, yaşı ilkokul seviyesindeki çocukların yapılabilecek etkinlik sayısı da artar. Evde duvara kağıtlardan atasözü yazıp çarkıfelek oynatabilirsiniz. Kendi resimli hikaye veya foto romanını çizmesini söyleyebilirsiniz.

Mektup yazdırabilir, günlük tutmasını sağlayabilirsiniz. Öğretmencilik oynayarak çalıştığı dersi size öğrenciymişsiniz gibi anlattırabilirsiniz. Matematik oyunları oynayabilir, İngilizce veya bir başka dilde renkleri, ev eşyalarının anlamlarını öğretebilirsiniz.