Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Evde çıtır çıtır simit keyfi! İşte tam ölçü simit tarifi!

        Evde çıtır çıtır simit keyfi! İşte tam ölçü simit tarifi!

        Simit, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Çıtır çıtır hamuru ve lezzetli dolgusuyla her yaştan insanın favorisidir. Simit, özellikle kahvaltıların favorilerindendir ve evde yapması da oldukça basittir. İşte çıtır çıtır simit tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 01:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Evde simit yapmak, sanıldığı kadar zor değildir. Birkaç püf noktasına dikkat ederek, evinizde lezzetli simitler yapabilirsiniz. İşte herkesin bayılarak yediği simit tarifi…

        • 2

          SİMİT MALZEMELERİ NELER?

          Malzemeler:

          • 500 gram un
          • 1 su bardağı ılık su
          • 1 su bardağı ılık süt
          • 1 paket kuru maya
          • 1 tatlı kaşığı tuz
          • 1 yemek kaşığı şeker
          • 100 gram eritilmiş tereyağı
          • Çörek otu
          • Susam
        • 3

          SİMİT NASIL YAPILIR?

          • Unu geniş bir kaba alın.
          • Ilık su, ılık süt, kuru maya, tuz ve şekeri ekleyin.
          • Hamuru yoğurmaya başlayın.
          • Erimiş tereyağını ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
          • Hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam alınca yoğurma işlemini bitirin.
          • Hamuru bir kaseye alın ve üzerini streç filmle kapatın.
          • Hamuru oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakın.
          • Mayalanan hamuru tezgaha alın ve bezelere ayırın.
          • Bezeleri simit şekli verin.
          • Simitlerin üzerine çörek otu ve susam serpin.
          • Fırını 200 dereceye ısıtın.
          • Simitleri fırında 20-25 dakika pişirin.
          • Simitler piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa