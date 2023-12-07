Evde çıtır çıtır simit keyfi! İşte tam ölçü simit tarifi!
Simit, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Çıtır çıtır hamuru ve lezzetli dolgusuyla her yaştan insanın favorisidir. Simit, özellikle kahvaltıların favorilerindendir ve evde yapması da oldukça basittir. İşte çıtır çıtır simit tarifi...
Giriş: 07.12.2023 - 01:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 01:20
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Evde simit yapmak, sanıldığı kadar zor değildir. Birkaç püf noktasına dikkat ederek, evinizde lezzetli simitler yapabilirsiniz. İşte herkesin bayılarak yediği simit tarifi…
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SİMİT MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
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SİMİT NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları