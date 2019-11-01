Evde cilt temizliği için doğal maske tarifleri

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cildimizi derinlemesine temizlemek için evde yapabileceğimiz doğal maskeler; hem ekonomik hem de kolaylıkla hazırlanabilmektedir. Ayrıca yüze tabaka halinde sürülüp, dış etkenlerle cildin bağlantısını kestiği için; tüm vitamin ve mineraller emiliyor. Hemen etki edip, cildin yumuşamasını ve tazelenmesini sağlıyor. Eğer uyguladığınız maske cildinizde kızarıklığa neden oluyorsa, o size uygun bir maske değildir. Buna lütfen dikkat ediniz.
Doğal yöntemlerle hazırlayabileceğiniz maskeler;
Maske içeriği için; 1 yumurta akı ve 2 yemek kaşığı balı iyice karıştırıyorsunuz. Öncesinde yüzünüzü mutlaka sabun ile yıkayın. Hazırladığınız maskeyi ince bir tabaka halinde sürerek, 20 dakika bekletin. Süreniz dolduğunda alnınızdan başlayarak, sadece ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
Maskenizi 1 yumurta sarısını ve 1 yemek kaşığı balı karıştırarak hazırlayın. Maskeyi uygulamadan önce yüzünü sabun ile iyice temizleyin. Masaj yaparak maskeyi uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Sürenin sonunda yüzünüzü ılık su ile temizleyin. Bu maske kuru ciltlerin kullanımı için çok faydalı olacaktır. Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz. Nemlendirici içeriği nedeniyle yüzünüzü tekrar nemlendirmeniz gerekli değildir.
2 tane şeftaliyi ezerek, püre haline getirin. Yüzünüzü sabun ile güzelce yıkayın ve püreyi yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.
Yarım çay bardağı elma suyu ile aynı ölçülerde portakal suyunu karıştırın. Öncesinde sabun ile temizlediğiniz; yüzünüze ve boynunuza sürerek 15 dakika boyunca bekleyin. Haftada 1 kez uygulayınız. Bu maske yağlı ciltlere fayda sağlamaktadır.
Kendi yöntemlerinizle hazırlayıp, uygulayacağınız bu maskelerden sonra mutlaka cildinizi nemlendirin. Eğer uygulamayı gece yapıyorsanız; E vitamini içeren bir nemlendirici sürerek, yatın. Gündüz uyguluyorsanız da; mutlaka E vitamini içermeyen bir nemlendirici yoksa gül suyu ile nemlendirin. Gündüz E vitaminin içeren nemlendirici kullanmanız güneş ile temas ettiğinde cilt lekelerinin oluşmasına neden olacaktır. Dikkatli olun.
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