Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Gaziantep'te evde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Şahinbey ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, Abdullah Tutak (55) hayatını kaybetti. Tutak'ın cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.