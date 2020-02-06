AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü.

AA'nın haberine göre, Mustafa Kemal Caddesi Atmaca Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde yalnız olduğu belirlenen 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu kurtararak alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen iki kardeş, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Çocuklardan 4 yaşındaki kız yolda hayatını kaybetti, ağabeyi ise Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.