Evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi Çırdaklıkaya Bulvarı'nda bulunan apartmanın 6. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybetti.Dumandan etkilenen ve çocuğunun içerde kalması nedeniyle sinir krizi geçiren anne Havva Karakeçili, hastaneye kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."