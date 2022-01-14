Evde çıkan yangın resmi kuruma sıçradı

İHA

Kastamonu'da çıkan yangın, akşam saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bahçeli evin odunluğunda başladı. Büyüyen alevler, bitişikteki Milli Parklar Şube Müdürlüğü binasına sıçradı.

Resmi kurumun çatısındaki alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzun süren uğraşları sonucu yangın söndürülürken, binanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.