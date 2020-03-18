Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Evde Bakım Yardımı”ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumuna hak kaybına uğramaması için, mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

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