Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran 2024 sorgulama ekranı: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulanıyor. Her ayın 15'nden itibaren hesaplara geçen evde bakım parasının yatıp yatmadığı SMS ve e devlet ekranından öğreniliyor. Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'a denk gelmesi dolayısı ile evde bakım maaşının bayramdan önce yatması beklentisi arttı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, erken yatar mı? 13 Haziran 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde yer alıyor. 16 Haziran’a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde Haziran ayı Evde bakım maaşının erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller 13 Haziran 2024
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EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın (14 Haziran Cuma) toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
“Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.
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EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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