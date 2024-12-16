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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 17 Aralık 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 17 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı il il yatırılıyor. Evinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlar aralık ayı evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet ve sms üzerinden öğrenebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 17 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:16
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        • 1

          Yeni ayın gelişiyle birlikte evde bakım parası aralık ayı ödemeleri için de sorgulamalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, yaşlı ve hasta hak sahibi bireyler için her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini aldı. Peki, 17 Aralık evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e devlet sorgulama ekranı…

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

          Bakanımız Göktaş: "Toplam 4,8 milyar TL tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırdık”

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik “Evde Bakım Yardımı”nı hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, “544 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar lira tutarındaki desteği hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu

          Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

          Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9.077 TL ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

          “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

          Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

          2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

          3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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