Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı

16 Ocak 2025 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hasta, yaşlı, engelli bireyler ve onları bakmakla yükümlü olan vasilerine verilen evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Ocak zammı sonrası güncel evde bakım parası ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Her ay il il hesaplara geçen evde bakım aylığı e-Devlet ve sms aracılığıyla sorgulanıyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı…