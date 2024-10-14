Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcılara maddi destek sunan program kapsamında Ekim ayı yardımlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Evde engelli bakım aylığı sorgulama ekranı